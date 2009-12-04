Airbus mit weiterer Grossbestellung

Airbus konnte im November einen neuen Grossauftrag über 52 Maschinen vom Typ A320 in Empfang nehmen.

Neben den Bestellungseingängen während der Dubai Air Show vermeldet Airbus auf ihrer Homepage eine weitere Grossbestellung über 52 Single Aisle Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie. Über den Kunden wurden noch keine Angaben gemacht, es könnte sich jedoch um eine grosse Finanzgesellschaft handeln, die zu günstigen Preisen ihre Positionen ausbauen will. Im November gingen bei Airbus 74 Bestellungen ein, die den Gesamtbestellungseingang auf 225 erhöhen. Bis Ende November wurden bei dem europäischen Flugzeugbauer 31 Maschinen abbestellt, was zu einem Nettoüberhang von 194 Flugzeugen führt. Im November konnte Airbus 30 Flugzeuge aus der A320 Familie und acht Widebodies ausliefern.