Airbus mit neuem Auslieferungsrekord

Airbus A350-1000 (Foto: Airbus)

Airbus jagt von Rekord zu Rekord, der europäische Flugzeugbauer konnte im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 718 (Vorjahr 688) Verkehrsflugzeuge ausliefern.

Der Flugzeugbauer aus Europa konnte im Berichtsjahr 2017 die Zahl der ausgelieferten Verkehrsflugzeuge bereits das fünfzehnte Mal in Folge steigern. Mit 718 ausgelieferten Verkehrsflugzeugen erreichte das Wachstum bei der Auslieferungsrate 4,2 Prozent.

Airbus konnte 558 Flugzeuge (Vorjahr 545) aus der A320 Familie ausliefern, dabei waren 181 A320neo. Bei den Langstreckenflugzeugen konnte Airbus 67 A330 (Vorjahr 66) an die Kundschaft übergeben. Beim Airbus A380 erreichte die Produktionsrate 15 Maschinen, im Jahr 2016 waren es noch 28. Das A350 Programm schaffte es auf 78 Auslieferungen, im Vorjahr wurden 49 A350 ausgeliefert.

Airbus konnte gesamthaft 1.109 (Vorjahr 731) Nettobestellungen von 44 Kunden entgegennehmen.

Der Bestellüberhang erreichte bei Airbus Ende 2017 insgesamt 7.265 (Vorjahr 6.874) Flugzeuge, was gegenüber dem Vorjahr einem Nettozuwachs von 391 Maschinen entspricht. Den Auftragswert dieser Flugzeuge beziffert Airbus auf 1.059 Milliarden US Dollar.