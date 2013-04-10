Airbus mit guter Quartalsbilanz

Airbus konnte im ersten Quartal 2013 144 Flugzeuge ausliefern, das waren dreizehn Maschinen mehr als im ersten Quartal 2012.

Zwischen Januar und März konnte der europäische Flugzeugbauer auch vier A380 Superjumbos ausliefern, zwei gingen an Malaysia Airlines und je eine Maschine wurde an Thai Airways International und China Southern übergeben. Im ersten Quartal konnte Airbus 431 Aufträge einsammeln, neben zahlreichen Abbestellungen blieben netto 410 Aufträge. Alleine im März lieferte Airbus 64 Verkehrsflugzeuge aus, in diesem Monat gingen 250 Bestellungen ein.