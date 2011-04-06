Airbus mit Biokraftstoff

Airbus und die mexikanische Interjet haben mit einem Airbus A320 einen Testflug mit einem Kraftstoffgemisch aus Biokerosin absolviert.

Bei dem regulären Linienflug wurde eines der beiden CFM56 Triebwerke mit einem Kraftstoffgemisch betrieben, bei dem 30 Prozent Biokerosin aus der Jatropha Pflanze beigemischt wurde. Die Jatropha Pflanzen zur Herstellung des Kraftstoffs werden im mexikanischen Bundesstaat Chiapas angebaut. Der Airbus A320 flog von Mexiko City zum Flughafen Ángel Albino Corzo in Tuxtla Gutiérrez. Der Biotreibstoff wurde durch UOP, einer Tochterunternehmung von Honeywell, hergestellt. Airbus möchte in Zukunft vermehrt auf umweltfreundliche Biokraftstoffe setzen, damit die Umwelt markant entlastet werden kann.