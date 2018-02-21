Airbus meldet soliden Jahresabschluss

Airbus A350-1000 (Foto: Airbus)

Die Airbus Group konnte im Geschäftsjahr 2017 bei einem Umsatz von 66,767 Milliarden Euro einen Nettogewinn von 2,873 Milliarden Euro erwirtschaften.

Die Airbus Group kann für das Geschäftsjahr 2017 solide Zahlen präsentieren, der Umsatz ist mit 66,767 Milliarden Euro (Vorjahr 66,581 Milliarden Euro) auf Vorjahresniveau geblieben. Den berichteten Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) gibt die Unternehmung mit 3,421 Milliarden Euro (Vorjahr 2,258 Milliarden Euro) an, dies entspricht einem kräftigen Plus von 52 Prozent. Der Nettogewinn erreichte im Berichtsjahr 2017 solide 2,873 Milliarden Euro, ein Jahr zuvor lag dieser noch bei 995 Millionen Euro.

Der Arbeitsvorrat bei Airbus liegt bei rekordhohen 7.265 Verkehrsflugzeugen (Vorjahr 6.874), diese haben einen Auftragswert von 996,822 Milliarden Euro (Vorjahr 1.060 Milliarden Euro). Bei dem heutigen Gruppenumsatz entspricht dies einem Arbeitsvorrat von fünfzehn Jahren.