Airbus meldet Auslieferungsrekord

Europas Flugzeugproduzent konnte im 2011 mit 534 ausgelieferten Verkehrsflugzeugen einen neuen Auslieferungsrekord erreichen.

Nach dem sensationellen 2010 war das 2011 für Airbus noch besser. Im 2011 konnte Airbus 421 Maschinen aus der A320 Familie, 87 A330 - A340 Langstreckenjets und 26 A380 ausliefern. Im 2010 waren es noch 510 Verkehrsflugzeuge. Im militärischen Segment verliessen 29 Flugzeuge die Werke von Airbus Military. Im 2011 gingen bei Airbus 1.608 Bestellungen ein, nach 189 Abbestellungen blieben netto 1.419 Aufträge übrig, dies ist für Europas Flugzeugbauer ebenfalls ein neuer Rekord. Bei den militärischen Transportmaschinen konnte Airbus Military in einem schwierigen Umfeld lediglich fünf Aufträge entgegennehmen. Die 1.419 bestellten Verkehrsflugzeuge entsprechen einem Marktwert von 140 Milliarden US Dollar.