Airbus lieferte im Oktober 44 Maschinen aus

Europas Flugzeugbauer konnte im Oktober 2011 44 neue Verkehrsflugzeuge ausliefern und 193 Neubestellungen entgegennehmen.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Airbus 1.372 Bestellungen in die Auftragsbücher aufnehmen, dazu kamen 141 Flugzeuge die wieder gestrichen werden mussten, netto blieben von Januar bis Oktober 2011 1.231 Neuaufträge. Als Renner gilt der A320neo, die Airbus A320 Familie mit der neuen Triebwerkoption konnte seit Dezember 2010 mehr als 1.200 Kundenbestellungen einsammeln. Im laufenden Jahr hat Airbus bereits 418 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, dabei sind 19 A380 Grossraumflugzeuge.