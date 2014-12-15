Airbus lieferte im November 61 Flugzeuge aus

Europas Flugzeugbauer konnte im November 2014 einundsechzig neue Verkehrsflugzeuge ausliefern und 248 Neubestellungen entgegennehmen.

Im November konnte Airbus sechsundvierzig Flugzeuge aus der A320 Familie, zwölf A330 und drei A380 ausliefern. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnten insgesamt 554 Maschinen an 85 Kunden übergeben werden.

Im November gingen bei dem europäischen Flugzeugbauer insgesamt 248 neue Aufträge, der Bestellungsüberhang erreichte dabei ein Rekordhoch von 6.036 Jets.