Airbus lieferte im Januar 20 Flugzeuge aus

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Januar 2023 insgesamt 20 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat kamen 36 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Januar 2023 insgesamt sechzehn Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf zwei A319neo, sechs A320neo und acht A321neo. Ein Airbus A220-300 wurden an Air Canada übergeben und ein Airbus A220-300 ging an Iraqi Airways. Bei den Langstreckenjets ging ein Airbus A330-900 über Air Lease Corporation an Virgin Atlantic Airways und ein Airbus A350-900 über Air Lease Corporation an Starlux Airlines. Die Auslieferungen im Januar gingen an 15 Kunden.

Bei den Bestellungen vom Januar 2023 sieht es folgendermassen aus: Delta Air Lines bestellte 12 Airbus A220-300. Für den A320neo gingen 15 Bestellungen ein 6 für ungenannten Kunden, 8 für Uzbekistan Airlines, 1 für DAE Capital. Für den Airbus A321neo konnte Airbus insgesamt 10 Aufträge entgegennehmen, 6 für ungenannten Kunden, 4 für Uzbekistan Airlines. Beim A321neo wurde eine Maschine abbestellt.