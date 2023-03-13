Airbus lieferte im Februar 46 Flugzeuge aus

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Februar 2023 insgesamt 46 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat kamen 99 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Februar 2023 insgesamt neununddreissig Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf dreizehn A320neo und sechsundzwanzig A321neo. Ein Airbus A220-300 wurden an Delta Air Lines übergeben und zwei Airbus A220-300 gingen an Air France. Bei den Langstreckenjets ging ein Airbus A330-900 über CIT Leasing an Condor, ein A330-200 wurde zum Umbau als Multirole Tanker Transport (MRTT) an die NATO übergeben. Ein Airbus A350-900 ging an Turkish Airlines und ein A350-900 ging an China Eastern Airlines.

Die 46 Auslieferungen im Februar 2023 gingen an 34 Kunden.