Airbus lieferte im Februar 35 Flugzeuge aus

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus konnte im Februar 2026 insgesamt 35 Verkehrsflugzeuge ausliefern, im Berichtsmonat Februar kamen 28 neue Aufträge dazu.

Der europäische Flugzeugbauer konnte im Februar 2026 insgesamt fünfundzwanzig Verkehrsflugzeuge aus der Airbus A320 Familie ausliefern, die Auslieferungen unterteilen sich auf vier Airbus A320neo und einundzwanzig Airbus A321neo. Die Auslieferungszahlen beim Airbus A220-300 sahen auch gut aus, von diesem Typ konnten im Februar insgesamt acht Maschinen an acht unterschiedliche Kunden übergeben werden. Bei den Langstreckenjets ging ein Airbus A350-900 an Egyptair und ein Airbus A350-1000 an Japan Airlines. Die Auslieferungen im Januar gingen an 21 unterschiedliche Kunden.

Airbus konnte im Februar 2026 insgesamt 28 neue Aufträge verbuchen.