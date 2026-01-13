Airbus lieferte 793 Flugzeuge aus

Airbus Fleet (Foto: Airbus)

Airbus lieferte im Jahr 2025 insgesamt 793 Verkehrsflugzeuge an 91 Kunden aus. Dies entspricht einem Wachstum von vier Prozent.

Airbus verzeichnete zudem 1.000 Bruttobestellungen von 57 Kunden (889 Nettobestellungen). Damit erreichte der Gesamtauftragsbestand zum Jahresende einen Rekordwert von 8.754 Flugzeugen, darunter ein Rekordbestand von 1.124 Großraumflugzeugen. Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge dominierten weiterhin die Auslieferungen: 607 Jets der A320-Familie und 93 A220 wurden ausgeliefert. Zu den Großraumflugzeugen zählten 36 Flugzeuge der A330-Familie und 57 A350. Trotz eines komplexen Marktumfelds setzte Airbus seine kontinuierliche Produktionssteigerung fort.

Der Auftragseingang im Jahr 2025 umfasste 49 A220, 656 Flugzeuge der A320-Familie, 100 A330neo, zwei A330 MRTT und 193 A350. Dies spiegelt die starke Nachfrage sowohl im Schmalrumpf- als auch im Großraumflugzeugsegment wider. Airbus konnte im Laufe des Jahres zudem neue Betreiber der A220, A321XLR, A330neo und A350-1000 gewinnen und gleichzeitig bestehende Aufträge sowie Neukunden weltweit sichern.

Mit einem Auftragsbestand von über eins und steigenden Auslieferungen im dritten Jahr in Folge startet Airbus mit einem soliden Auftragsbestand und einer starken Marktdynamik in das Jahr 2026. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 am 19. Februar 2026 veröffentlichen.