Airbus lieferte 250 Maschinen aus

Airbus konnte von Januar bis Ende Juni 2010 250 Verkehrsflugzeuge ausliefern, in der gleichen Vorjahresperiode waren es 254 Maschinen.

Die Nachfrage nach Aribus Jets ist nach wie vor gross und wird während den nächsten Jahren nicht abflachen. Im ersten Halbjahr 2010 konnte der europäische Flugzeugbauer 250 Verkehrsmaschinen ausliefern. In den ersten sechs Monaten gingen 131 Bestellungen ein, sechs A330 und acht Jets aus der A320 Familie wurden abbestellt, unter dem Strich blieben 117 Nettobestellungen, dabei sind der Monsterauftrag über 32 A380 von Emirates und zwei privaten A340-500 eingeschlossen.