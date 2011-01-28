Airbus lieferte 2010 fünfzehn Business Jets aus

Airbus konnte im vergangenen Jahr fünfzehn VIP und Geschäftsreiseflugzeuge im Wert von mehr als 1,5 Mrd. US Dollar ausliefern.

Die Auslieferungen umfassten dreizehn Jets aus der ACJ Familie, die den A318 Elite und A320 Prestige einschliessen und zwei VIP Grossraumjets aus der A330 und A340 Familie. Neben diesen Auslieferungen konnte der europäische Flugzeugbauer auch acht Neubestellungen für ihre Corporate Jets in Empfang nehmen. Die Neuaufträge umfassen sieben Maschinen aus der ACJ Familie und einen Grossraumjet aus der A330 und A340 Familie.