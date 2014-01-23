Airbus lieferte 1000sten Airbus an China

Im Dezember 2013 konnte der europäische Flugzeugbauer einen weiteren grossen Meilenstein in seiner Geschichte feiern, die tausendste Maschine konnte an einen Kunden in China ausgeliefert werden.

Airbus Maschinen werden auch in China stark nachgefragt, der erste Jet wurde bereits 1985 an Air China geliefert, im Dezember konnte nun Air China die tausendste Airbus Maschine für China übernehmen. Es war ein Single Aisle Jet vom Typ A320. Momentan werden jährlich rund 120 Airbus Jets an chinesische Airlines ausgeliefert. In den nächsten Jahren wird laut einer Studie von Airbus der Bedarf weiter steigen, sodass über die nächsten sieben Jahre jährlich rund 170 Airbus Jets an chinesische Betreiber ausgeliefert werden. Chinas Airbus Manager wünschten sich, dass Ende 2020 bereits 2000 Airbus Jets in China im aktiven Flugbetrieb stünden.