Airbus liefert ersten A321XLR an Air Canada aus

First Airbus A321XLR für Air Canada (Foto: Airbus)

Kürzlich konnte Air Canada im Airbus Werk Hamburg ihren ersten Airbus A321XLR übernehmen, die Airline hat insgesamt dreissig A321XLR gekauft.

Der erste Airbus A321XLR für Air Canada ist von SMBC Aviation Capital geleast. Die Auslieferung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Flottenerneuerungsstrategie der Airline und ermöglicht es ihr, die Lücke zwischen Kurzstreckenflügen mit Schmalrumpfflugzeugen und Langstreckenflügen mit Großraumflugzeugen zu schließen.

Mit der Auslieferung ist Air Canada der erste Betreiber des Airbus A321XLR in Kanada. Der Airbus A321XLR wird bei Air Canada eine zentrale Rolle beim Ausbau des Langstreckennetzes auf verkehrsschwächeren Nebenrouten bilden.

Der A321XLR von Air Canada wird von wirtschaftlichen Pratt & Whitney GTF Triebwerken mit Getriebefan angetrieben und verfügt über ein modernes Zwei-Kabinen-Layout, das maximalen Komfort auf transkontinentalen und transatlantischen Flügen bietet. Die Premium-Kabine verfügt über 14 Air Canada Signature Class-Sitze in 1-1-Konfiguration, die sich vollständig flach stellen lassen und jedem Passagier direkten Zugang zum Gang bieten. Zusätzlich stehen 168 Sitze in der Economy-Class zur Verfügung.