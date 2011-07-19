Airbus liefert 800sten A330 aus
19.07.2011 RK
Bei der Maschine handelt es sich um einen Airbus A330-200F Vollfrachter, der an Hongkong Airlines ausgeliefert wurde.
Bei der Maschine handelt es sich um einen Airbus A330-200F Vollfrachter, der an Hong Kong Airlines ausgeliefert wurde.
Airbus hat am 13. Juli 2011 das 800ste Grossraumflugzeug aus der A330 Produktion ausliefern können. Der A330-200F Vollfrachter wird von der irischen Leasingunternehmung Aircastle Advisor an Hongkong Airlines vermietet, an der die Hainan Gruppe beteiligt ist. Hong Kong Airlines wird mit dieser Maschine bereits den dritten A330-200F Frachter in Betrieb nehmen. Die monatliche A330 Produktionsrate soll nach früheren Aussagen von Airbus von gegenwärtig 8,5 Flugzeugen bis Anfang 2012 auf neun und bis zum zweiten Quartal 2013 auf zehn Maschinen gesteigert werden.