Airbus legt A320 Umbaufrachter neu auf

A321 P2F, A320 P2F (Foto: Airbus)

An der diesjährigen Paris Air Show hat Airbus zusammen mit ST Aerospace und Elbe Flugzeugwerke (EFW) einen neuen A320 Passenger to Freighter (P2F) Umbaufrachter angekündigt.

Im Sommer 2011 wurde das A320 P2F Umbauprogramm auf Eis gelegt und jetzt wird es mit einem neuen Partner wiederbelebt. Für den Umbau wird ST Aerospace in Singapur verantwortlich sein, das Management und das Marketing wird durch die Elbe Flugzeugwerke gemacht. Airbus wird ST Aerospace bei dem Umbau mit unternehmensinternem Knowhow unterstützen. Als Umbaufrachter wird es den A320 sowie den A321 geben.

Der A320 wird eine Frachtkapazität von 21 Tonnen haben und diese über eine Entfernung von maximal 2.100 Nautischen Meilen (3.890 km) befördern können. Der umgebaute A321 kann 27 Tonnen über eine Distanz von 1.900 Nautische Meilen (3.520 km) transportieren.

Die Umbauarbeiten können auf verschiedenen Standorten bei EFW und ST Aerospace vorgenommen werden, der erste Frachter soll ab 2018 verfügbar sein. Die Marktprognosen von Airbus rechnen über die nächsten zwanzig Jahre mit einem Umbaubedarf von 600 Maschinen.