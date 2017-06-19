Airbus lanciert A380plus

Airbus A380plus (Foto: Airbus Concept)

Airbus wird den Airbus A380 sanft modernisieren und erhofft sich mit dem A380plus bessere Absatzchancen.

Der A380 soll mit ein paar kleineren Modifikationen attraktiver gemacht werden, Airbus lanciert zum Auftakt der Paris Air Show 2017 den Airbus A380plus. Mit neuen Winglets und Verfeinerungen am Flügel soll der A380plus rund vier Prozent weniger Treibstoff verbrauchen, als das heutige Muster.

Airbus A380plus Winglets (Foto: Airbus)

Während der diesjährigen Aircraft Interiors Expo hat Airbus bereits eine Verdichtung des Sitzplatzangebotes in der Kabine präsentiert. Mit der Einführung einer weiteren Sitzplatzreihe und anderen Anpassungen in der A380 Kabine können in einer Standardkonfiguration bis zu achtzig Passagiere mehr untergebracht werden. Laut Airbus soll das ohne Komfortverlust gehen. Mit allen Modifikationen können die Sitzplatzkosten beim A380plus verglichen mit dem heutigen Muster um bis zu 13 Prozent gesenkt werden.

Airbus A380plus mehr Effizienz (Grafik: Airbus)

Der Airbus A380plus soll neben den oben beschriebenen Anpassungen auch ein um rund dreizehn Tonnen höheres maximales Startgewicht bekommen, mit dieser Massnahme kann die Reichweite bei voller Ladung um 300 Nautische Meilen (555,6 km) verbessert werden. Das maximale Startgewicht des A380plus soll bei 578 Tonnen liegen, momentan können die neuen A380 bereits mit einem maximalen Startgewicht von 575 Tonnen abheben, bei führen Varianten lag es noch bei 565 Tonnen.