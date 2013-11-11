Airbus lanciert A320 Nachrüstung mit Sharklets

Der europäische Flugzeugbauer hat ein Nachrüstprogramm älterer Flugzeuge aus der A320 Familie mit den spritsparenden Sharklet Flügelrandbögen lanciert.

Die Nachrüstung kann ab 2015 in Auftrag gegeben werden. Damit die Sharklets installiert werden können, müssen Teile des Flügels verstärkt werden. Laut Aussagen von Airbus wird sich bei diesem Upgrade auch die Lebensdauer des Flugzeuges verlängern, so lässt sich die Umrüstung älterer A320 Flugzeuge eher rechnen. Bei den nachgerüsteten Flugzeugen verringert sich der Treibstoffverbrauch um bis zu vier Prozent, dadurch verringert sich auch der Ausstoß von CO2 Treibhausgasen markant.