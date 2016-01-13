Airbus konnte 635 Verkehrsflugzeuge ausliefern

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im vergangenen Jahr 635 Verkehrsflugzeuge ausliefern, das waren sechs mehr als im Vorjahr, dabei waren 14 Airbus A350-900.

Mit 491 Maschinen aus der Airbus A320 Familie wurde hier eine Maschine mehr produziert als im Vorjahr. Bei den Langstreckenflugzeugen konnte Airbus 103 A330 ausliefern, das waren fünf weniger als im Vorjahr. Beim Airbus A380 erreichte die Produktionsrate siebenundzwanzig Maschinen, das waren drei weniger als ein Jahr zuvor. Das A350 Programm schaffte es auf 14 Auslieferungen, im Vorjahr wurde eine A350 ausgeliefert.

Airbus konnte gesamthaft 1036 Nettobestellungen entgegennehmen, das waren 420 weniger als im Jahr 2014. Der Bestellüberhang erreichte bei Airbus Ende 2015 6.787 (Vorjahr 6386) Flugzeuge, was gegenüber dem Vorjahr einem Nettozuwachs von 401 Maschinen entspricht. Den Auftragswert dieser Flugzeuge beziffert Airbus auf 996,3 Milliarden US Dollar.