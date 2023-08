Airbus kann möglicherweise fünf A380 an japanische ANA verkaufen

Airbus wird wahrscheinlich fünf A380 Superjumbo Flugzeuge im Wert von JPY100 Milliarden (USD936 Millionen) an All Nippon Airways (ANA) verkaufen.

Damit würde das erste der weltgrössten Passagierflugzeuge an eine japanische Fluggesellschaft verkauft. Airbus deckt bisher nur etwa 4 Prozent des japanischen Marktes ab, in anderen Märkten ist es die Hälfte. Japanische Fluggesellschaften bezogen ihre Flugzeuge bisher bei Boeing, um die Handelsbeziehungen zu den USA nach einer angespannten Periode in den 1980ern zu verbessern. Zur Diskussion stehen neben dem A380 auch die Boeing 747-8 oder der Verzicht auf neue Flugzeuge.

Die Entscheidung von ANA wird für September erwartet. Mit dem A380 könnte ANA auf weniger Flügen mit mehr Passagieren Treibstoff sparen. Die Verspätungen der Boeing 787 Lieferungen trugen ebenfalls zum Interesse am A380 bei.