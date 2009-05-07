Airbus kann im April acht Bestellungen melden

Der europäische Flugzeugbauer Airbus konnte im April fünf A350-800 und drei A330-200 Bestellungen in Empfang nehmen.

Die indische Kingfisher Airlines bestellte im April fünf A350-800 Flugzeuge. Zwei A330-200 wurden durch METCO bestellt, diese Unternehmung ist uns nicht bekannt und bei Airbus erscheint sie als Neukunde, zusätzlich hat die Leasing und Finanzunternehmung ILFC eine A330-200 bestellt.

Im letzten Monat konnte Airbus 46 Flugzeuge ausliefern, davon 35 Kurzstreckenjets und 11 Langstreckenflugzeuge. Bei den Widebodies ging ein Airbus A380 an Emirates.