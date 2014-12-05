Airbus kann Auftrag für den A330neo verbuchen

Der Flugzeugfinanzierer CIT hat als erster Kunde seine Kaufabsichtserklärung über fünfzehn A330-900neo in einen Festauftrag umgewandelt.

Neben dieser Bestellung hat CIT auch einen Auftrag über fünf Airbus A321 finalisiert. Nach den aktuellsten Listenpreisen entspricht der Auftragswert dieser neu finalisierten Bestellung einem Wert von 4,7 Milliarden US Dollar.

Airbus entwickelt aus dem A330-200 den A330-800neo und auf der Basis des A330-300 wird der A330-900neo entwickelt. Die Priorität liegt bei der Entwicklung des A330-900neo, der als erste Variante am Markt verfügbar sein wird.

Die Weiterentwicklungen werden durch das neue Trent 7000 von Rolls Royce angetrieben und die Flügel werden überarbeitete Winglets erhalten. Airbus strebt bei den zwei neu lancierten Langstreckenjets eine verbesserte Treibstoff Effizienz von 14 Prozent an, dabei soll die Ersatzteilbewirtschaftung zu 95 Prozent gleich sein wie beim Ausgangsmodell. Die A330neo Varianten sollen für die Piloten mit einer A330 Musterberechtigung geflogen werden können.