Airbus hält an A380 Auslieferungsziel fest

Airbus will im laufenden Jahr mindestens 20 Airbus A380 Superjumbos ausliefern und damit die Quote von letztem Jahr verdoppeln.

Im 2009 konnte der europäische Flugzeugbauer lediglich 10 A380 ausliefern, geplant waren 12 bis 13 Maschinen. Airbus hat den komplexen Schritt von der Einzelfertigung auf die Serienproduktion noch nicht so richtig geschafft und will nun Mitte 2010 die Produktionsrate massiv beschleunigen, Massnahmen dazu wurden bereits Ende 2009 getroffen. Tom Williams, Programmverantwortlicher für alle Airbus Modelle, gab während einem Presse Briefing im Werk Broughton zu Protokoll, dass die Produktionsabläufe beim Airbus A380 rasch das ausgereifte Stadium erreichen würden. Airbus will in diesem Jahr 20 Maschinen ausliefern, es könnten auch ein paar mehr werden. Die Produktionsrate könnte sich in Zukunft auf etwa drei Maschinen im Monat einpendeln. Der Verkaufschef von Airbus, John Leahy, möchte in diesem Jahr 20 A380 verkaufen, momentan hat Airbus 202 A380 in den Bestellbüchern.