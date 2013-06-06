Airbus gibt A350 Erstflug Besatzung bekannt

Der Erstflug des neuen A350 Grossraumflugzeuges rückt näher, der europäische Flugzeughersteller hat am 4. Juni 2013 die sechsköpfige Erstflugbesatzung bekanntgegeben.

Cheftestpilot Peter Chandler wird den A350-900 als Kommandant pilotieren, dabei wird er durch den Testpiloten Guy Magrin unterstützt. Als Flugtestingenieure wird Pascal Verneau dabei sein, der seine Erfahrungen im A380 und A340-600 Programm gesammelt hat. Flugoperationschef Fernando Alonso, Flugtestingenieur Emanuele Costanzo und Patrick du Ché, der als Chef für die Erstellung der Flugtestprogramme fungiert, werden beim Jungfernflug ebenfalls dabei sein. Airbus hat noch kein Datum für den Erstflug bekanntgegeben, wir erwarten diesen jedoch kurz vor oder während der Paris Air Show, die vom 17. bis zum 23. Juni in Le Bourget stattfindet.