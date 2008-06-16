Airbus gewinnt Bestellung für zwei A318

Airbus hat von einem noch unbenannten Kunden aus dem Mittleren Osten eine Bestellung für zwei A318 Elites erhalten.

Airbus hat von einem noch ungenannten Kunden aus dem Mittleren Osten eine Bestellung für zwei A318 Elites erhalten.

EADS Einheit Airbus gab keine finanziellen Details bekannt. Der Katalogpreis für eine A318 liegt bei 60 Millionen Euro. Die beiden bestellten Flugzeuge werden mit in Zusammenarbeit mit Lufthansa Technik entworfenen Luxuskabinen ausgestatten werden.



