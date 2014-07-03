Airbus feiert A320neo Rollout

Am Dienstag, den 1. Juli 2014, konnte Airbus im französischen Toulouse den ersten A320neo aus der Endfertigungshalle rollen.

Bei dem ersten A320neo handelt es sich um die Produktionsnummer MSN6101 mit der Immatrikulation F-WNEO. Der erste A320 mit der New Engine Option (neo) wird jetzt für die Bodentests bereit gemacht. Das Flugtestprogramm wird laut Airbus im September 2014 aufgenommen. Neben der Aufschrift neo steht auf dem Rumpf auch der Slogan „unbeatable fuel efficiency“ was so viel bedeutet wie unübertreffbare Kraftstoffeffizienz. Airbus konnte für den überarbeiteten Single Aisle Jet bereits mehr als 2600 Bestellungen entgegennehmen. Die neue A320neo Familie soll ab dem vierten Quartal 2015 am Markt verfügbar sein.