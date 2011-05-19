Airbus erhöht Produktionsrate

Airbus wird im vierten Quartal 2012 ihre Produktionsrate bei der A320 Familie auf 42 Maschinen im Monat erhöht haben.

Momentan produziert Airbus monatlich 36 Flugzeuge aus der A320 Familie, ab August 2011 wird der Ausstoss bei 38 Flugzeugen liegen und ab dem ersten Quartal 2012 wird die Produktion auf 40 Single Aisle Jets erhöht sein. Airbus hat bei der A320 Familie einen Auftragsbestand über 2.367 Flugzeuge. Der europäische Flugzeugproduzent liess auch durchblicken, dass eine Produktionserhöhung auf 44 Maschinen pro Monat in Erwägung gezogen würde. Auch bei den A330 Jets wird die monatliche Ausstossrate von 8,5 auf 9 Maschinen anfangs 2012 und 10 ab dem zweiten Quartal 2013 erhöht.