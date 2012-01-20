Airbus erhöht Listenpreise
20.01.2012 BGRO
Der europäische Flugzeugbauer Airbus musste auch in diesem Jahr die Preise nach oben anpassen. Im Durchschnitt wurden die Preise um knapp vier Prozent verteuert.
Der europäische Flugzeugbauer Airbus musste auch in diesem Jahr die Preise nach oben anpassen. Im Durchschnitt wurden die Preise um knapp vier Prozent verteuert.
Im Januar 2010 sind die Listenpreise um durchschnittlich 4,4 Prozentpunkte angehoben worden in diesem Jahr verteuern sich die Verkehrsflugzeuge um 3,9 Prozent. Die neue A320neo Familie verkaufte sich dermassen gut, dass hier die Preise sogar um durchschnittlich 6,1 Prozentpunkte angehoben werden konnten. Airbus ist in den 41 Jahren seiner Unternehmensgeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen. Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus 1974 nahezu 11.500 Flugzeuge verkaufen und hat bereits mehr als 7.000 Flugzeuge ausgeliefert.
Airbus Listenpreise 2012
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Aircraft Type
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Old Prices in US Dollar, January 2011
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New Prices in US Dollar, January 2012
|
A318
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65,2
|
67,7
|
A319
|
77,7
|
80,7
|
A320
|
85,0
|
88,3
|
A321
|
99,7
|
103,6
|
A319neo
|
77,7
|
88,8
|
A320neo
|
91,2
|
96,7
|
A321neo
|
105,9
|
113,3
|
A330-200
|
200,8
|
208,6
|
A330-200F
|
203,6
|
211,5
|
A330-300
|
222,5
|
231,1
|
A350-800
|
236,6
|
245,5
|
A350-900
|
267,6
|
277,7
|
A350-1000
|
299,7
|
320,6
|
A380-800
|
375,3
|
389,9
FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Airbus A380 Produktions Ramp-Up gelungen. Japan wählt F-35A, Dreamliner ZA001 geht in Pension. F-22 Produktion geht dem Ende entgegen.