Airbus erhöht Listenpreise

Der europäische Flugzeugbauer Airbus musste auch in diesem Jahr die Preise nach oben anpassen. Im Durchschnitt wurden die Preise um knapp vier Prozent verteuert.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus musste auch in diesem Jahr die Preise nach oben anpassen. Im Durchschnitt wurden die Preise um knapp vier Prozent verteuert.

Im Januar 2010 sind die Listenpreise um durchschnittlich 4,4 Prozentpunkte angehoben worden in diesem Jahr verteuern sich die Verkehrsflugzeuge um 3,9 Prozent. Die neue A320neo Familie verkaufte sich dermassen gut, dass hier die Preise sogar um durchschnittlich 6,1 Prozentpunkte angehoben werden konnten. Airbus ist in den 41 Jahren seiner Unternehmensgeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen. Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus 1974 nahezu 11.500 Flugzeuge verkaufen und hat bereits mehr als 7.000 Flugzeuge ausgeliefert.

Airbus Listenpreise 2012

Aircraft Type Old Prices in US Dollar, January 2011 New Prices in US Dollar, January 2012 A318 65,2 67,7 A319 77,7 80,7 A320 85,0 88,3 A321 99,7 103,6 A319neo 77,7 88,8 A320neo 91,2 96,7 A321neo 105,9 113,3 A330-200 200,8 208,6 A330-200F 203,6 211,5 A330-300 222,5 231,1 A350-800 236,6 245,5 A350-900 267,6 277,7 A350-1000 299,7 320,6 A380-800 375,3 389,9

FliegerWeb Wochenschau mit folgenden Themen: Airbus A380 Produktions Ramp-Up gelungen. Japan wählt F-35A, Dreamliner ZA001 geht in Pension. F-22 Produktion geht dem Ende entgegen.