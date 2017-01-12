Airbus erhöht Listenpreise

Airbus hat die durchschnittlichen Listenpreise seiner Verkehrsflugzeuge um 1,0 Prozent erhöht. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar 2017.

Die Erhöhung von 1,0 Prozent wurde entsprechend der üblichen Preisgleitformel von Airbus über den Zeitraum von Januar 2016 bis Januar 2017 berechnet.

Airbus ist in ihrer sechsundvierzigjährigen Firmengeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen.

Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus Verkehrsflugzeuges mehr als 17.000 Flugzeuge verkaufen und hat davon bereits mehr als 10.200 Maschinen ausgeliefert.