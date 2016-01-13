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Airbus erhöht Listenpreise

13.01.2016 RK
Airbus A320neo with PW1100G-JM
Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Airbus hat die durchschnittlichen Listenpreise seiner Flugzeuge um 1,1 Prozent erhöht. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar 2016.

Die Erhöhung von 1,1 Prozent wurde entsprechend der üblichen Preisgleitformel von Airbus über den Zeitraum von Januar 2015 bis Januar 2016 berechnet.

Airbus ist in ihrer fünfundvierzigjährigen Firmengeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen.

Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus Verkehrsflugzeuges mehr als 16.300 Flugzeuge verkaufen und hat davon bereits rund 9.500 Maschinen ausgeliefert.
 

Flugzeug Typ

Alter Preis in US Dollar, Januar 2015

Neuer Preis in US Dollar, Januar 2016

A318

74,3

75,1

A319

88,6

89,6

A320

97,0

98

A321

113,7

114,9

A319neo

97,5

98,5

A320neo

106,2

107,3

A321neo

124,4

125,7

A330-200

229,0

231,5

A330-800neo

249,6

252,3

A330-200F

232,2

234,7

A330-300

253,7

256,4

A330-900neo

284,6

287,7

A350-800

269,5

272,4

A350-900

304,8

308,1

A350-1000

351,9

355,7

A380-800

428

432,6
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