Airbus erhöht Listenpreise

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Airbus hat die durchschnittlichen Listenpreise seiner Flugzeuge um 1,1 Prozent erhöht. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar 2016.

Die Erhöhung von 1,1 Prozent wurde entsprechend der üblichen Preisgleitformel von Airbus über den Zeitraum von Januar 2015 bis Januar 2016 berechnet.

Airbus ist in ihrer fünfundvierzigjährigen Firmengeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen.

Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus Verkehrsflugzeuges mehr als 16.300 Flugzeuge verkaufen und hat davon bereits rund 9.500 Maschinen ausgeliefert.

