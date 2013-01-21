Airbus erhöht Listenpreise ihrer Verkehrsflugzeuge

Der europäische Flugzeugbauer Airbus musste auch in diesem Jahr die Preise nach oben anpassen. Im Durchschnitt wurden die Preise um knapp vier Prozent verteuert.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus musste auch in diesem Jahr die Preise nach oben anpassen. Im Durchschnitt wurden die Preise um knapp vier Prozent verteuert.

Im Januar 2012 sind die Listenpreise um durchschnittlich 3,9 Prozentpunkte angehoben worden in diesem Jahr verteuern sich die Verkehrsflugzeuge um 3,6 Prozentpunkte. Die neuen Preise gelten ab Januar 2013. Airbus Chefverkäufer John Leahy meint zu den neusten Preiserhöhungen: "Unsere neuen Preise unterstreichen den Wert unserer modernen, treibstoffeffizienten Flugzeuge, unsere Produkte unterstützen unsere Kunden tagtäglich, ihre Betriebskosten zu senken und ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren."

Airbus ist in den 42 Jahren seiner Unternehmensgeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen. Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus Verkehrsflugzeuges mehr als 12.000 Flugzeuge verkaufen und hat bereits über 7.600 Maschinen ausgeliefert.

Airbus Listenpreise 2013

Aircraft Type Old Prices in US Dollar, January 2012 New Prices in US Dollar, January 2013 A318 67,7 70,1 A319 80,7 83,6 A320 88,3 91,5 A321 103,6 107,3 A319neo 88,8 92,0 A320neo 96,7 100,2 A321neo 113,3 117,4 A330-200 208,6 216,1 A330-200F 211,5 219,1 A330-300 231,1 239,4 A350-800 245,5 254,3 A350-900 277,7 287,7 A350-1000 320,6 332,1 A380-800 389,9 403,9

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