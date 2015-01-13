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Airbus erhöht Listenpreise ihrer Verkehrsflugzeuge

13.01.2015 JS
Airbus A330-300
Airbus A330-300 (Foto: Airbus)

Airbus hat die durchschnittlichen Listenpreise seiner Flugzeuge um 3,27 Prozent erhöht. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar 2015.

Die Erhöhung von 3,27 Prozent wurde entsprechend der üblichen Preisgleitformel von Airbus über den Zeitraum von Januar 2014 bis Januar 2015 berechnet.

„Unsere neuen Preise für 2015 unterstreichen den unschlagbaren Wert unserer modernen, treibstoffeffizienten Flugzeugfamilie“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus. „Wir verzeichnen eine anhaltend hohe Flugzeugnachfrage in allen Größenkategorien. Unsere zuverlässige, effiziente Produktpalette ermöglicht unseren Kunden profitables Wachstum und ist bei Passagieren, die ja stets die komfortabelste Kabine bevorzugen, sehr populär.“

Airbus ist in den 44 Jahren seiner Unternehmensgeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen. Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus Verkehrsflugzeuges mehr als 15.000 Flugzeuge verkaufen und hat davon bereits rund 8.900 Maschinen ausgeliefert.

 

Flugzeug Typ

Alter Preis in US Dollar, Januar 2014

Neuer Preis in US Dollar, Januar 2015

A318

71,9

74,3

A319

85,8

88,6

A320

93,9

97,0

A321

110,1

113,7

A319neo

94,4

97,5

A320neo

102,8

106,2

A321neo

120,5

124,4

A330-200

221,7

229,0

A330-800neo

-

249,6

A330-200F

224,8

232,2

A330-300

245,6

253,7

A330-900neo

-

284,6

A350-800

260,9

269,5

A350-900

295,2

304,8

A350-1000

340,7

351,9

A380-800

414,4

428
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