Airbus erhöht Listenpreise ihrer Verkehrsflugzeuge

Airbus hat die durchschnittlichen Listenpreise seiner Flugzeuge um 2,6 Prozent erhöht. Die neuen Preise gelten ab dem 1. Januar 2014.

Die Erhöhung von 2,6 Prozent wurde entsprechend der üblichen Preisgleitformel von Airbus über den Zeitraum von Januar 2013 bis Januar 2014 berechnet.

„Unsere neuen Preise für 2014 unterstreichen den unschlagbaren Wert unserer modernen, treibstoffeffizienten Flugzeugfamilie“, sagte John Leahy, Chief Operating Officer Customers von Airbus. „Wir verzeichnen eine anhaltend hohe Flugzeugnachfrage in allen Größenkategorien. Unsere zuverlässige, effiziente Produktpalette ermöglicht unseren Kunden profitables Wachstum und ist bei Passagieren, die ja stets die komfortabelste Kabine bevorzugen, sehr populär.“

Airbus ist in den 43 Jahren seiner Unternehmensgeschichte neben Boeing zu einem der beiden führenden Flugzeughersteller aufgestiegen. Der Hersteller konnte seit der Indienststellung des ersten Airbus Verkehrsflugzeuges mehr als 14.000 Flugzeuge verkaufen und hat bereits mehr als 8.000 Maschinen ausgeliefert.