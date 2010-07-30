Airbus erhöht Ausstoss bei der A320 Familie

Airbus hat heute bekanntgegeben, dass die Produktionsrate während den nächsten 18 Monaten bei den Single Aisle Verkehrsflugzeugen von derzeit 34 auf monatlich 40 Maschinen erhöht werde.

Die Erhöhung wurde seit längerem erwartet, Airbus hat bei der A320 Serie einen Bestellüberhang von mehr als 2200 Flugzeugen. Die starke Nachfrage nach diesen modernen Verkehrsflugzeugen wurde durch 206 Bestellungen oder Absichtserklärungen während der Farnborough Air Show zusätzlich unterstrichen. Bei einer Produktionsrate von monatlich 40 Maschinen hat Airbus bei den Single Aisle Jets einen Arbeitsvorrat von viereinhalb Jahren. Momentan fertigt Airbus 34 Jets aus der A320 Serie im Monat, ab Dezember werden es 36 sein, ab August 2011 werden es dann 38 sein und ab dem 1. Quartal 2012 will Airbus monatlich 40 Jets ausliefern. Bei den A330 und A340 Langstreckenjets wird die Produktionsrate bei 8,5 Maschinen belassen.