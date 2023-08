Airbus erhöht A320 Produktionsrate

Airbus wird seine monatliche Fertigungsrate für die A320 Familie ab Dezember 2010 von 34 auf 36 Flugzeuge hochfahren.

Die Produktionsleistung für die A330 und A340 Langstreckenfamilie wird auf dem gegenwärtigen Niveau von acht Flugzeugen im Monat gehalten. Auslöser zur Erhöhung der Fertigungsrate ist die anhaltend hohe Nachfrage nach diesen effizienten Maschinen und ein Auftragsbestand in Rekordhöhe, der bei der A320 Familie bei über 2.300 Flugzeugen liegt.„Führende Wirtschaftsindizes und Indikatoren für das Geschäftsklima deuten wieder auf einen Aufwärtstrend hin. Dies spiegelt sich in der anhaltend hohe Nachfrage nach unseren ökoeffizienten Produkten und unserem soliden Auftragsbestand wider. Dank unseres proaktiven Auftragsbestandsmanagements konnten wir die Produktion im Krisenjahr stabil halten. Doch nun ist es definitiv Zeit, an die Zukunft zu denken“, sagte Tom Williams, Executive Vice President, Programmes. „Die Luftfahrt ist eine langfristige Wachstumsbranche. Mit unserer umsichtigen Entscheidung werden wir bereit sein, wenn sich der Markt erholt.“Airbus hat im Jahr 2009 insgesamt 498 Flugzeuge ausgeliefert, davon allein 402 Flugzeuge der A320-Familie – beides neue Jahresrekorde für das Unternehmen. Bei der Zahl der Auslieferungen im Jahr 2010 will Airbus das Niveau von 2009 halten.