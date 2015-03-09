Airbus erhöht A320 Produktion

Airbus A320 (Foto: Airbus)

Ab dem ersten Quartal 2017 will Airbus monatlich fünfzig Single Aisle Jets aus der A320 Familie produzieren, momentan liegt die Produktionsrate bei zweiundvierzig Maschinen.

Die Nachfrage nach Standardrumpfflugzeugen ist ungebrochen stark, bei der A320 Familie hat der europäische Flugzeugbauer einen Arbeitsvorrat von mehr als 5.000 Maschinen. Die Produktionsrate wurde während den letzten Jahren kontinuierlich von monatlich 32 Einheiten auf heute 42 Maschinen erhöht. Vor einem Jahr entschied sich Airbus die A320 Produktion von 42 auf 46 zu erhöhen, diese Ausstoßrate soll im zweiten Quartal 2016 erreicht werden. Ab dem ersten Quartal 2017 sollen dann monatlich 50 Maschinen aus der A320 Familie produziert werden.

Die Jets aus der A320 Familie werden auf drei Endfertigungsstraßen zusammengebaut, momentan werden monatlich 22 Flugzeuge in Hamburg, 16 in Toulouse und vier im chinesischen Tianjin gefertigt. Ab dem Jahr 2016 sollen auch die ersten A320 Jets aus dem US Werk Mobile in Alabama an die US amerikanischen Kunden ausgeliefert werden.