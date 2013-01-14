Airbus erhält weiteren Grossauftrag

Der europäische Flugzeugbauer konnte heute eine weitere Grossbestellung bekanntgeben. Der indonesische Low Cost Carrier Citilink hat fünfundzwanzig Airbus A320neo in Auftrag gegeben.

Die Bestellung wurde laut Angaben von Airbus bereits im Dezember 2012 unterschrieben. Citilink ist die Low Cost Tochter von Garuda Indonesia und betreibt bereits zwölf eingemietete Airbus A320. Garuda hat für Citilink bereits 2011 fünfundzwanzig Maschinen aus der A320 Familie in Auftrag gegeben. Die neue Bestellung entspricht einem Marktwert von 2,417 Milliarden US Dollar.