Airbus erhält weiteren Grossauftrag aus China

Die China Aircraft Leasing Company (CALC) hat anfangs November bei Airbus eine Absichtserklärung zum Kauf von hundert Verkehrsflugzeugen aus der A320 Familie unterzeichnet.

Der neue Auftrag umfasst vierundsiebzig A320neo und sechzehn A320ceo und zehn A321ceo. CALC hat bei dem europäischen Flugzeugbauer nunmehr 140 Verkehrsflugzeuge in den Auftragsbüchern. Die neue Bestellung entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 10,21 Milliarden US Dollar. Die Wahl der Triebwerke wurde noch nicht bekannt gegeben.