Airbus erhält Großauftrag aus China

Die Fluggesellschaft China Eastern hat bei Airbus sechzig Airbus A320 im Wert von 5,3 Milliarden US Dollar in Auftrag gegeben.

In den Kaufauftrag wurde nach Aussagen China Eastern die Rücknahme von 18 Embraer und Bombardier Kurzstreckenjets durch Airbus eingehandelt, dieser Handel soll einem Gegenwert von rund 146 Millionen US Dollar entsprechen. Die Airbus Maschinen sollen zwischen 2014 und 2017 ausgeliefert werden. Dieser neue Grossauftrag aus China kam zustande, nachdem die Europäische Union die schwer umstrittene Klimaschutzabgabe für Fluggesellschaften aus anderen Kontinenten auf später verschoben hat.