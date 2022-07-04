Airbus erhält Großauftrag aus China

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Airbus kann sich über eine weitere Großbestellung aus China freuen, die vier großen Airlines aus China geben 292 Flugzeuge aus der Airbus A320 Familie in Auftrag.

Die neue Bestellung hat Airbus am 1. Juli 2022 bekanntgegeben. Air China, China Eastern, China Southern und Shenzhen Airlines haben bei dem europäischen Flugzeugbauer einen Auftrag über insgesamt 292 Maschinen aus der Airbus A320 Familie unterzeichnet. Airbus wird diesen Großauftrag in die Auftragsbücher aufnehmen, sobald er finalisiert ist. Die chinesischen Airlines betreiben bereits mehr als 2.027 Flugzeuge von Airbus.