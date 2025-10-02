Airbus eröffnet neue Produktionshalle am Standort Augsburg

Airbus A321XLR Erstflug (Foto: Airbus)

Airbus hat an seinem Standort in Augsburg eine neue hochautomatisierte Halle zur Fertigung des Rear-Centre-Tanks (RCT) für das neue Langstreckenflugzeug A321XLR (eXtra Long Range) eingeweiht.

Die Eröffnung fand im Beisein des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, der Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber und André Walter, Chef der zivilen Flugzeugproduktion von Airbus in Deutschland, statt.

Die Produktionshalle ist Teil der fortlaufenden Modernisierung und Digitalisierung des industriellen Systems von Airbus sowie der Erweiterung der Kapazitäten, um die Produktion der A320-Familie bis 2027 auf 75 Flugzeuge pro Monat zu steigern.

„Der Airbus-Standort Augsburg ist maßgeblich an der Fertigung der A321XLR beteiligt. Mit unserer neuen hochmodernen Fertigungshalle für den RCT bauen wir nun die Kapazitäten zur Herstellung von A321-Flugzeugrümpfen aus und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung unseres Ratenhochlaufs. Zugleich setzen wir ein starkes Zeichen zur Bedeutung von Augsburg im Airbus-Verbund”, sagte André Walter. „Neueste Standards in Produktion und Nachhaltigkeit wurden bei der Konzeption des Gebäudes berücksichtigt.”

Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „Airbus ist eine Weltmarke. Hier wird Zukunft gebaut. Die A321XLR zeigt: Es ist eine super Idee, kleinere Flugzeuge weiter fliegen zu lassen – effizienter, schneller, günstiger und nachhaltig. Mit modernster Hightech-Fertigung setzt Airbus Maßstäbe für die Luftfahrt der Zukunft und stärkt mit 250 Arbeitsplätzen den Standort Augsburg und Bayern. Der Freistaat ist Hightech-Land. Herzliches Vegelt‘s Gott an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alles Gute für die Zukunft!”

In der neuen Produktionshalle werden vormontierte Unterbaugruppen zu einem vollständigen RCT-Modul verbunden und abgedichtet. Anschließend werden elektrische Komponenten, das Kraftstoffsystem, die Hydraulik, Pumpen und Ventile installiert. Zum Abschluss findet ein Dichtigkeitstest statt. Danach erfolgt der Transport an den Airbus-Standort in Hamburg. Hier wird der Tank fest in die hintere Sektion des Rumpfes der A321XLR integriert. Der RCT mit einem Volumen von rund 13.000 Litern ermöglicht der A321XLR ihre deutlich gesteigerte Reichweite von bis zu 8.700 Kilometern. Der Tank im hinteren Rumpfteil des Flugzeugs unterhalb des Fußbodens nutzt die bestehende Struktur und den gesamten Rumpfquerschnitt des Frachtraums maximal aus. Für die A321XLR liegen derzeit über 500 Bestellungen vor.

Die neue Produktionshalle umfasst knapp 12.000 m2 und enthält neben der RCT-Produktion auch Büroflächen und eine neue Kantine für das gesamte Werk I. In der neuen Produktionshalle sind mehr als 250 Beschäftigte tätig. Der Hangar beinhaltet modernste Technologien sowie einen hohen Grad an Automatisierung und Digitalisierung. Gleichzeitig standen ergonomische Aspekte für die Beschäftigten wie eine optimierte Positionierung des Tanks bei der Montage und Lackierung sowie das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Die Halle ist nach modernsten Standards gedämmt, um den Energieverbrauch zu senken, das Dach ist begrünt und dient so als natürliche Isolierung. Zusätzlich wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die Strom für umgerechnet rund 140 Haushalte pro Jahr produziert.

Airbus