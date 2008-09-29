Airbus eröffnet erstes Werk in China

Der Flugzeughersteller Airbus hat sein Werk in China eröffnet.

Im ersten Airbus Werk ausserhalb Europas in Tianjin werden aus eruopäischen Werken kommende Bauteile vom A320 montiert. Durch die örtliche Niederlassung hofft Airbus, seine Position im chine-sischen Markt verbessern zu können. Zwar konnte der Markt-anteil auf 39 Prozent erhöht werden, der Rivale Boeing hat aber noch immer dir Nase vorn.

Das Airbus Werk in Tianjin wurde in Zusammenarbeit mit Behörden und den Flugzeugproduzenten AVIC I und AVIC II aufgebaut.