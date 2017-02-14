Airbus baut A320neo auch in China

Airbus A320neo with PW1100G-JM (Foto: Airbus)

Ab diesem Sommer wird der europäische Flugzeugbauer Airbus den A320neo (new engine option) auch in China bauen.

Am 23. Juni 2009 konnte der erste A320 von der chinesischen Airbus Endmontagelinie Tianjin an Sichuan Airlines übergeben werden, inzwischen sind rund 300 A320ceo (conventional engine option) aus Tianjin ausgeliefert worden. Ab diesem Sommer sollen nun auch die A320neo in China gebaut werden, das erste Flugzeug soll dann im September ausgeliefert werden. Die Fertigungsrate in China erreicht monatlich vier A320 Verkehrsflugzeuge.