Airbus Simulator für Air Astana

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana baut die Kapazitäten für die Pilotenausbildung weiter aus und führt den zweiten Airbus A320 Flugsimulator in Astana ein.

Die Air Astana Group, zu der neben der renommierten Linienfluggesellschaft Air Astana auch der Low-Cost-Carrier FlyArystan gehört, hat ihre Pilotenausbildung für Airbus-Flugzeuge durch die Inbetriebnahme eines zweiten Full Flight Simulators im Flight Training Centre in Astana weiter vorangetrieben. Damit stärkt die Gruppe ihre Trainingskapazitäten und setzt auf eine sowohl effizientere als auch effektivere und technologisch fortschrittliche Ausbildung der Piloten.

Zweiter Airbus A320 Flugsimulator bei Air Astana (Foto: Air Astana)

Zum Einsatz kommt der neue Reality7e Simulator des Herstellers Acron Aviation, der ein besonders realistisches Umfeld ermöglicht. Das System wurde sowohl von der European Aviation Safety Agency (EASA) als auch von der nationalen Luftfahrtbehörde Kasachstans zertifiziert. Air Astana ist die erste Fluggesellschaft des Landes, deren Simulator diese duale Zertifizierung erhielt.

Der Simulator verfügt über eine Bewegungsplattform mit sechs Freiheitsgraden für realitätsnahe Konditionen. Mithilfe umfangreicher Datensätze werden aerodynamische Eigenschaften, Flugzeugsysteme sowie das Verhalten am Boden präzise simuliert. So können Piloten unter Bedingungen trainieren, die dem realen Flugbetrieb sehr nahekommen. Air Astana zählt zu den ersten Betreibern von Reality7e-Systemen in Zentralasien und hatte bereits 2023 den ersten Simulator dieses Typs eingeführt. Seitdem absolvierten dort mehr als 600 Airbus-Piloten regelmäßig Trainings sowie die halbjährlichen Checks.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).