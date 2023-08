Airbus Passenger to Freighter Conversion P2F

Im Markt für Vollfrachter hat Boeing gegenüber dem Konkurrenten Airbus die Nase vorn, Airbus beabsichtigt aufzuholen.

Airbus drängt mit seinem neuen Frachtflugzeug A330-200F auf den Markt, der bisweilen von DC-10-30F, Lockheed Tristar und Boeing 767-300 Frachtern dominiert wurde. Der A330-200F kommt genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt, die Krise fordert auch in diesem Segment nach wirtschaftlicheren Lösungen, als es mit alten dreistrahligen DC-10 Frachter zu bieten vermögen. Die dreimotorigen Flugzeuge von McDonnell Douglas sind viel weniger effizient als der neue zweistrahlige Vollfrachter von Airbus. Der A330-200F wird ab nächstem Frühjahr verfügbar sein und kann mit 64 Tonnen Fracht eine Distanz von bis zu 7.400 Kilometer überwinden. Gegen oben hin hat Airbus die Pläne eines A380 Frachters vorerst aufs Eis gelegt und überlässt Boeing mit seinem effizienten 777 Frachter und dem neuen 747-8 die Marktherrschaft. Im Ladebereich zwischen 50- 60 Tonnen orten die Verantwortlichen von Airbus ein grosses Kundeninteresse an einem A330-300 Umbauprogramm, das intern als P2F (Passenger to Freighter Conversion) bezeichnet wird. Momentan befinden sich rund 275 A330-300 Passagierflugzeuge im Einsatz, die ältesten davon sind etwa 16 Jahre alt. Ein Umbauprogramm könnte relativ rasch aufgelegt werden und die ersten A330-300 Frachter könnten zwischen 2012 und 2014 verfügbar sein.

Im Markt für Kurzstreckenfrachtflugzeuge arbeitet Airbus an dem A320P2F, für den nach wie vor ein Erstbetreiber gesucht wird, bisweilen hat nur die Leasing Firma AerCap dreissig Conversions angemeldet. Der Umbau einer A320 Verkehrsmaschine zu einem Frachter ist zu einem Preis von rund 4,2 Millionen US Dollar zu haben. Die ersten umgebauten A320 Frachtmaschinen sind ab 2012 zu erwarten. In diesem Segment könnte ein grosses Potential vorhanden sein, da in den USA nach wie vor viele Boeing 727 Vollfrachter im Einsatz stehen und über kurz oder lang ersetzt werden müssen.