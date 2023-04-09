Airbus Jets für Azerbaijan Airlines

Azerbaijan Airlines Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Azerbaijan Airlines hat bei Airbus zwölf Verkehrsflugzeuge aus der A320neo Familie bestellt, der Auftrag unterteilt sich auf A320neo und A321neo Maschinen.

Die Bestellung von zwölf Airbus Maschinen aus der A320neo Familie gehört zur Strategie der Flottenerneuerung bei Azerbaijan Airlines. Die Fluggesellschaft aus Aserbaidschan betreibt momentan eine Flotte von dreizehn Airbus Schmalrumpfflugzeugen, darunter vier A319ceo, sechs A320ceo und seit Anfang des Jahres drei Airbus A320neo. Die Airline unterhält auch zwei Airbus A340 Langstreckenjets in ihrer Flotte.

Die A320neo-Familie ist mit modernsten Technologien ausgestattet, darunter Triebwerke der neuen Generation und Sharklets, die zusammen mindestens 20 Prozent weniger Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen bewirken. Mit rund 8.700 Bestellungen von 135 Kunden ist die A320neo-Familie das beliebteste Flugzeug der Welt.