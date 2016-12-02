Airbus Group verschlankt sich

Airbus A380 (Foto: Airbus)

Die Airbus Group SE hat ihrem europäischen Gesamtbetriebsrat nähere Einzelheiten zur geplanten Zusammenführung des Unternehmens zum 01. Januar 2017 mitgeteilt.

Im Zuge der Integration und Verschlankung der Unternehmensstrukturen plant die Airbus Group eine schrittweise Verkleinerung ihrer Belegschaft. Von den derzeit rund 136.000 Stellen sollen höchstens 1.164 gestrichen werden. Vom Personalabbau werden überwiegend unterstützende und integrierte Funktionen sowie das Chief Technology Office betroffen sein. Mit der Fusion wird das Unternehmen seinen Hauptsitz endgültig von Paris und München nach Toulouse verlegen und damit 325 Stellen verlagern.

Gleichzeitig wird die Airbus Group weiter in die Entwicklung von Kernkompetenzen investieren und so die Weichen für die Zukunft stellen: Insgesamt werden rund 230 neue Stellen geschaffen, um kritische Fähigkeiten zu sichern, die das Unternehmen auf dem weiteren Weg zur digitalen Transformation benötigen wird.

Die Airbus Group strebt bis Mitte 2017 eine Vereinbarung über geeignete Sozialmaßnahmen im Einklang mit den geltenden Vorschriften und Betriebsvereinbarungen an. Erörtert werden auch Maßnahmen wie freiwilliges Ausscheiden, Versetzungen und Vorruhestandsregelungen. Wie bereits angekündigt, wird die Airbus Group jeden einzelnen der notwendigen nächsten Schritte mit ihren Sozialpartnern gründlich beraten.

"Dies ist ein logischer und notwendiger Schritt in unserer Integration, die bereits 2012 begonnen hat. Davon profitieren das operative Geschäft, die Zusammenarbeit im Unternehmen und die bereits eingeleitete digitale Transformation, die von größter strategischer Bedeutung für unser gesamtes Unternehmen ist", sagte Tom Enders, Chief Executive Officer der Airbus Group. "Mit diesen schlankeren Strukturen werden wir die Leistung und Teamarbeit im Unternehmen weiter verbessern. Airbus wird aus der Integration letztlich gestärkt hervorgehen, um seine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und als führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt weltweit an der Spitze zu bleiben. Ich rufe unsere Betriebsräte dazu auf, in einen ernsthaften Dialog über lebenslanges Lernen mit uns einzutreten, die Beschäftigungsfähigkeit intern wie auch extern zu sichern und Mitarbeiter für das digitale Zeitalter zu entwickeln."

Ende September 2016 gab die Airbus Group bekannt, dass sie den Mutterkonzern und ihre größte Division, Airbus Commercial Aircraft, zum 01. Januar 2017 zusammenlegen wird. In dieser neuen Struktur bleiben Airbus Defence and Space und Airbus Helicopters als Divisionen erhalten.

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