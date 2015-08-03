Airbus Group meldet zweites Quartal

Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Die Airbus Group konnte im zweiten Quartal 2015 einen soliden Nettogewinn von 732 Millionen Euro erwirtschaften, das entspricht einem Plus von fünf Prozent.

Der Umsatz hat sich verglichen mit dem zweiten Vorjahresquartal um sechzehn Prozent auf 16,815 Milliarden Euro verbessert. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) ging im zweiten Quartal 2015 um zwölf Prozent auf 988 Millionen Euro zurück.

Im ersten Halbjahr 2015 legte der Umsatz um sechs Prozent auf 28,893 Milliarden Euro zu. Den bereinigten EBIT Gewinn gibt Airbus mit 2,229 Milliarden Euro an, das entspricht einer Zunahme von einundzwanzig Prozent. Der Nettogewinn erreichte 1,524 Milliarden Euro und konnte damit um vierunddreissig Prozent gesteigert werden.

Von Januar bis Ende Juni konnte der Konzern Aufträge im Wert von 53,919 Milliarden Euro entgegennehmen, das war fast doppelt so viel wie im ersten Halbjahr 2014. Der Bestellüberhang liegt bei 926,978 Milliarden Euro, das entspricht einem Wachstum von acht Prozent und einem Arbeitsvorrat von rund vierzehn Jahren.